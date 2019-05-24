Россия — Финляндия: прогноз Алексея Бадюкова на 1/2 финала ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче чемпионата мира между сборными России и Финляндии. Встреча начнётся в 16:15 мск 25 мая.



Ставка: победа России в основное время за 1.45.



«В предстоящем матче сборная Россия будет фаворитом. Но финны — непростой соперник, поэтому будет тяжело и не стоит ждать большого разрыва по шайбам. Мне кажется, сборная России победит с разницей в одну-две шайбы», — сказал Бадюков.



В 1/4 финала Россия победила США — 4:3, а Финляндия в овертайме сломила сопротивление Швеции — 5:4.



Победитель матча встретится в финале с сильнейшим в противостоянии Канады и США. Финальный матч пройдёт 26 мая в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.