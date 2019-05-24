Россия — Финляндия: прогноз Алексея Бадюкова на 1/2 финала ЧМ-2019 по хоккею
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче чемпионата мира между сборными России и Финляндии. Встреча начнётся в 16:15 мск 25 мая.
Ставка: победа России в основное время за 1.45.
«В предстоящем матче сборная Россия будет фаворитом. Но финны — непростой соперник, поэтому будет тяжело и не стоит ждать большого разрыва по шайбам. Мне кажется, сборная России победит с разницей в одну-две шайбы», — сказал Бадюков.
В 1/4 финала Россия победила США — 4:3, а Финляндия в овертайме сломила сопротивление Швеции — 5:4.
Победитель матча встретится в финале с сильнейшим в противостоянии Канады и США. Финальный матч пройдёт 26 мая в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.
- 24 мая 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:01
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 мая 2019
-
21:29
-
20:28
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:36
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:29
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:04
-
10:30
-
10:00
Партнерский контент