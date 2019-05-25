Россия — Финляндия: бонус за верный прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею

В матче 1/2 финала ЧМ-2019 по хоккею встретятся сборные России и Финляндии. Букмекеры оценивают шансы россиян выше: поставить на победу команды Ильи Воробьёва можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 65% вероятности. Сделать ставку на сборную Финляндии можно за 5.50 (18%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.70 (17%).
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Матч Россия — Финляндия стартует сегодня, 25 мая, в 16:15 мск. В 1/4 финала Россия выиграла у США — 4:3, а Финляндия в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4).
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