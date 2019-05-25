«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз Эльвина Керимова на финал Кубка Германии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на финальный матч Кубка Германии сезона-2018/19 «РБ Лейпциг» — «Бавария».



Ставка: обе забьют и тотал голов больше (2,5) за 1.85.



«Бавария» хочет завершить сезон, оформив чемпионский дубль. Для этого в финале Кубка нужно обыграть «Лейпциг» — лучшую команду Бундеслиги по игре в обороне. Не так давно эти команды встречались на «Ред Булл Арене», где мюнхенцы могли досрочно стать чемпионами. Но не реализовали уйму моментов и сыграли вничью — 0:0. В первом круге сезона в матче этих соперников зрители тоже увидели скупой на голы футбол — 1:0 «Бавария» победила на «Альянц Арене» благодаря голу Франка Рибери в концовке.



«Лейпциг» Ральфа Рангника умеет терпеть и ждать своего шанса. Но может и наказать на контратаках. «Бавария» в обороне порой бывает уязвима, поэтому отыграть на ноль в третьем матче подряд с «РБ» в одном сезоне будет невероятно сложно. Плюс у «Лейпцига» это первый шанс в клубной истории завоевать трофей. Просто сидеть в обороне в финале команда Рангника вряд ли будет.



Думаю, игра должна получиться результативной. Атакующие исполнители в составах обоих клубов собраны блестящие. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов больше (2,5)».