«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Георгия Черданцева на финал Кубка Испании

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз и сделал ставку на финал Кубка Испании сезона-2018/19 «Барселона» — «Валенсия».
Ставка: «Валенсия» возьмёт трофей за 4.10.
«Финал он и есть финал, то есть совершенно непредсказуемая история. Нынешняя «Барселона» совершенно не выглядит командой, которая проезжает по всем соперникам катком. Более того, ту же «Валенсию» «Барса» не смогла в этом сезоне обыграть ни разу: оба матча в чемпионате завершились вничью.
Финиш сезона «Валенсия» провела ударно: попала в Лигу чемпионов. Свой последний трофей один из самых титулованных клубов Испании «Валенсия» выигрывала 11 лет назад, поэтому с точки зрения мотивации, думаю, у неё будет преимущество. «Барселона» выиграла 4 последних Кубка подряд, полагаю, победа в турнире вряд ли станет утешением и компенсирует 0:4 в Лиге чемпионов от «Ливерпуля».
Так что позволю себе не согласиться с линией, по которой «Барса» явный фаворит. Считаю, что шансы абсолютно равные и у «Валенсии» есть все основания претендовать на трофей».
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