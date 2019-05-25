«Барселона» — «Валенсия»: повышенные коэффициенты на финал Кубка Испании

25 мая в финальном матче Кубка Испании на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье сыграют «Барселона» и «Валенсия». Матч начнётся в 22:00 мск. Букмекерская компания «Фонбет» предложила повышенные коэффициенты, которые увеличивают потенциальный выигрыш на ставках.



Поставить на победу каталонцев в БК «Фонбет» можно за 1.62. Это соответствует вероятности 59%. Сделать ставку на клуб из Валенсии можно с коэффициентом 5.20 (18%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.10 (23%).



Чтобы сделать ставку на матч «Барселона» — «Валенсия» с повышенными коэффициентами и бонусом до 10 тыс. рублей, зарегистрируйтесь на сайте БК «Фонбет».



В случае победы каталонцы станут обладателями Кубка Испании в 5-й раз подряд. Всего же на счету «Барселоны» 30 трофеев. «Валенсия» в последний раз выигрывала Кубок страны в 2008 году.