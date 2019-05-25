«Барселона» – «Валенсия»: прогноз Игоря Гамулы на финал Кубка Испании

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на финал Кубка Испании сезона-2018/19 «Барселона» – «Валенсия».



Ставка: победа “Барселоны” с форой (-1,5) за 2.53.



«В финале Кубка Испании встретятся “Барселона” и “Валенсия”. Мне кажется, финал сезона в Испании должен получиться ярким, а команды продемонстрируют свой лучший футбол. Думаю, соперники не станут беречь силы, ведь это их последний матч перед длинным отдыхом.



Очень интересный матч, хотя соперники очень сильно споткнулись в еврокубках: “Барса” вылетела из Лиги чемпионов, проиграв “Ливерпулю”, а “Валенсия” покинула Лигу Европы после поражения в матче с “Арсеналом”. Для “Барсы” это был серьезный удар, после которого необходимо сделать выводы. У них нет других вариантов, кроме победа в Кубке Испании, чтобы хоть как-то реабилитироваться.



Финал будет непредсказуемым. Но “Барса” квалифицированнее, мастеровитее. Думаю, каталонцы будут более мотивированы. Мой прогноз — победа “Барселоны” с форой (-1,5)».



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