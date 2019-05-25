«Барселона» – «Валенсия»: прогноз Игоря Гамулы на финал Кубка Испании

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на финал Кубка Испании сезона-2018/19 «Барселона» – «Валенсия».
Ставка: победа “Барселоны” с форой (-1,5) за 2.53.
«В финале Кубка Испании встретятся “Барселона” и “Валенсия”. Мне кажется, финал сезона в Испании должен получиться ярким, а команды продемонстрируют свой лучший футбол. Думаю, соперники не станут беречь силы, ведь это их последний матч перед длинным отдыхом.
Очень интересный матч, хотя соперники очень сильно споткнулись в еврокубках: “Барса” вылетела из Лиги чемпионов, проиграв “Ливерпулю”, а “Валенсия” покинула Лигу Европы после поражения в матче с “Арсеналом”. Для “Барсы” это был серьезный удар, после которого необходимо сделать выводы. У них нет других вариантов, кроме победа в Кубке Испании, чтобы хоть как-то реабилитироваться.
Финал будет непредсказуемым. Но “Барса” квалифицированнее, мастеровитее. Думаю, каталонцы будут более мотивированы. Мой прогноз — победа “Барселоны” с форой (-1,5)».
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»
- 25 мая 2019
-
19:30
-
19:23
-
19:00
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:20
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 24 мая 2019
-
19:00