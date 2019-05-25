«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Юрия Розанова на финал Кубка Испании
Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз и сделал ставку на финальный матч Кубка Испании сезона-2018/19 «Барселона» — «Валенсия».
Ставка: «Барселона» победит за 1.66.
«Валенсия» хорошо финишировала в чемпионате Испании. Кубок не даст им больше того, чего они по сезону уже добились. А играть с «Барселоной» можно только на надрыве (съездите на «Энфилд», там подтвердят). Старания от игры «Валенсии» жду, надрыва — нет. Даже с учётом того, что «Барселона» финиш чемпионата играет через пень колоду. Поэтому ставлю очень аккуратно. С маленькими ответами».
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