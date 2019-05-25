Эксперты назвали ставки игроков на матч Россия — Финляндия

Полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею Россия — Финляндия начнётся сегодня, 25 мая, в 16:15 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
95% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу россиян, 3% — на Финляндию, и 2% — на ничью в основное время.
На то, что команды забросят как минимум 6 шайб, поставлено 83% объёма рынка при коэффициенте 2.15. 17% приходятся на то, что в матче будет меньше 6 шайб (коэффициент 1.85).
Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу России. На этот исход поставлено 65% всех денег, принятых на матч. Также популярны ставки на успех России с учётом овертайма и буллитов (28%), на то, что в матче будет минимум 6 шайб (5%), на то, что россияне смогут забить минимум дважды (1%), и на то, что Россия победит с разницей минимум в 2 шайбы (1%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 1 млн рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу России в основное время с коэффициентом 1.45.
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