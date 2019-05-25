Букмекеры назвали ставки россиян на матч Канада — Чехия

Полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею Канада — Чехия начнётся сегодня, 25 мая, в 20:15 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
78% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу канадцев, 19% — на Чехию, 3% — на ничью в основное время.
На то, что команды забросят как минимум 6 шайб, поставлено 78% объёма рынка при коэффициенте 1.95. 22% приходится на то, что в матче будет меньше 6 шайб (коэффициент 1.85).
Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу Канады. На этот исход поставлено 47% всех денег, принятых на матч. Также популярны ставки на успех Канады с учётом овертайма и буллитов (31%), на победу Чехии в основное время (12%), на успех чехов с учётом овертайма (6%), и на то, что в матче будет минимум 5 шайб (4%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 280 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу Канады с учётом овертайма и буллитов с коэффициентом 1.45.
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