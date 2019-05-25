Во сколько играют Россия — Финляндия, где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 25 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в полуфинале чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Финляндии. Начало — в 16:15 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Первом канале.
Основным голкипером сборной России в полуфинале чемпионата мира с командой Финляндии будет Андрей Василевский. Состав на раскатку не претерпел изменений по сравнению с прошлой тренировкой.
«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
«Красные»: Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
«Жёлтые»: Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.
На пути к полуфиналу подопечные Ильи Воробьёва одержали семь побед на групповой стадии. Сборная России провела матчи с Норвегией (5:2), Австрией (5:0), Чехией (3:0), Италией (10:0), Латвией (3:1), Швейцарией (3:0) и Швецией (7:4). В четвертьфинале команда Воробьёва переиграла в напряжённой борьбе американцев со счётом 4:3.
- 25 мая 2019
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 24 мая 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:01
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 мая 2019
-
21:29
-
20:28
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:36
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:29
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00