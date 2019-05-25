«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз Егора Титова на финал Кубка Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» в финале Кубка Германии сезона-2018/19. Встреча состоится в субботу, 25 мая, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине.



Ставка: победа «Баварии» с форой "-1,5" за 2.45.



«Честно говоря, в чемпионской гонке в Германии симпатизировал Дортмунду. Немножко неожиданно было, что в последнем туре «Айнтрахт» совсем не смог побороться с «Баварией»: они вышли и разгромили Франкфурт. Забили и Рибери, и Роббен, вышедшие на замену. С ними устроили красивое прощание. Но, думаю, они могут в финале Кубка Германии еще помочь.



«Лейпциг» сезон провел, наверное, не так здорово, как первый в Бундеслиге. Но команда очень уверенно попала в зону Лиги чемпионов. Вторая часть сезона «Лейпцигу» удалась. Не так давно команды играли в чемпионате, была ничья — 0:0. Но, думаю, в финале все будет иначе. Больше будет забитых мячей, и «Бавария» покажет свой уровень. Для многих это будет последний матч в составе «Баварии». Команда очень сильно изменится в межсезонье, человек 7 покинут команду, будут новички.



В финале отдаю предпочтение «Баварии», думаю, минимум в два мяча сумеет победить. Просто уровень игры команды сейчас выше. В Германии реальных конкурентов у них нет», — сказал Титов.