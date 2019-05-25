Россия — Финляндия: прогноз Дениса Казанского на матч 1/2 финала ЧМ-2019

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на полуфинальный матч Россия — Финляндия чемпионата мира по хоккею. Встреча начнётся в 16:15 мск 25 мая.



Ставка: как минимум 2 шайбы в 3-м периоде за 1.75.



«Очень неожиданный полуфинальный соперник для сборной России. С Россией все понятно, мы надеемся, что дойдем до главного матча, а с финнами жуть какая-то.



Матч со шведами вы видели, я это комментировал, голос сорвал. Антилла не забивал на турнире, но забросил первую свою шайбу за минуту до конца, переведя игру в овертайм. Маннинен провел абсолютно фантастическую игру — гол в овертайме. Каапо Какко опять не забил, но сколько полезного делает.



Используя выражения дона Чили, это банда придурков, в хорошем смысле. А что им терять? Они будут биться, им все равно. Проиграют — ничего страшного, они уже супергерои. Обыграют эту сборную России, так это вообще будет что-то невероятное. Поэтому я их опасаюсь. Думаю, наш тренерский штаб не будет говорить, что надо бежать вперед и сметать соперника.



Думаю, будет осторожная игра, тем более что мы с финнами прямо перед чемпионатом мира пересекались. Помните, как это закончилось? Не здорово.



Я бы сыграл третий период. Мне кажется, в нем кто-то будет рисковать. Очень надеюсь, что это будет сборная Финляндии и мы решим этот матч в свою пользу в третьем периоде. Я бы сыграл тотал больше 1,5 именно в третьей 20-минутке, потому что первые две будут достаточно малорезультативными. Будет осторожная, терпеливая игра, а вот в третьем периоде кто-то да раскроется».