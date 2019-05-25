Россия — Финляндия: прогноз Туомаса Саммельвуо на матч 1/2 финала ЧМ-2019

Главный тренер мужской сборной России по волейболу, финн Туомас Саммельвуо дал прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Финляндии. Встреча состоится 25 мая, начало — в 16:15 мск.
Ставка: победа России в основное время за 1.45
«Тяжёлый выбор для меня. Болеть, наверное, буду чуть-чуть за Финляндию. У меня там много знакомых, я очень хорошо знаю тренеров. Молодая команда, наблюдать за ней очень приятно. Игру жду с большим интересом. Понимаю, что Россия — огромный фаворит. Пожалуй, сильнейшая команда за последние годы.
Не надо забывать, что у Финляндии 16 или 18 игроков выступают на чемпионате мира впервые. Думаю, они особенно и не думают, кто выходит против них. Все просто хотят проявить себя. И в матче с Швецией это хорошо получилось».
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