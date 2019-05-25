Канада — Чехия: прогноз Александра Кожевникова на полуфинальный матч ЧМ-2019

Двукратный олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч полуфинала чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Канады и Чехии. Игра состоится сегодня, 25 мая, в Братиславе на арене Ондрея Непелы.
Ставка: победа Канады в основное время за 1.90.
«Считаю, канадцы сделают все, чтобы выйти. Все усилия приложат. Летать, ложиться под шайбы, просто все делать. Играть они очень хорошо умеют. Последний матч показал, что силенок-то им не хватает тоже, как и остальным, еле-еле швейцарцев дожали, просто повезло неимоверно, чудеса какие-то. Желание у них есть.
Вот если бы не дрогнули швейцарцы в том матче, если бы перестали у ворот собираться. Швейцарцы-то тоже добивать умеют. Тогда все было бы хорошо у них. А там еще одна игра — и финал. Но они дрогнули, засели в оборону. Стало понятно, что канадцы добьют их. Хоть и забросили на миллиметре от окончания игры, но чувствовалось, что назревала эта шайба. Так что на канадцев и поставлю, на их победу в основное время, а следовательно, и проход в финал».
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