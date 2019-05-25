«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Владимира Стогниенко на финал Кубка Испании

Известный телекомментатор Владимир Стогниенко дал прогноз и сделал ставку на финал Кубка Испании сезона-2018/19 «Барселона» — «Валенсия».



Ставка: «Валенсия» победит с форой "+1" за 1.82.



«Давление в этом финале — явно на «Барсу» и Вальверде. Победа не принесет команде особой славы и не отмажет от разгрома в Ливерпуле, а поражение, вероятно, заставит считать сезон не очень удачным (несмотря на чемпионство), а к Вальверде возникнут новые вопросы.



У «Валенсии» другая ситуация — команда выполнила задачу на сезон, попав в ЛЧ, причем сделала это максимально героическим образом. Еще в начале года «Валенсия» была ближе к вылету, чем к ЛЧ, а тренер Марселино Гарсия Тораль болтался на грани увольнения. Однако мощный финиш, по итогам которого «Валенсия» в последних турах запрыгнула на 4-е, лигочемпионское место, а в ЛЕ дошла до полуфинала, сильно изменил и настроение внутри команды, и ее восприятие.



Нельзя, конечно, сказать, что в финале на «Валенсию» вообще ничего не будет давить, но чувствовать себя команда должна гораздо комфортнее соперника. Еще и потому, что «Барсе» в этом чемпионате ни разу не удалось «Валенсию» обыграть. На «Камп Ноу» гости вообще вели — 2:0, но «Барсу», как обычно в этом сезоне, спас Месси. Марселино тогда явно переиграл Вальверде, отдав «Барсе» мяч, создав численное преимущество в центре и проводя стремительные контратаки. Дани Парехо в центре поля провел выдающийся матч, правда, у каталонцев не было Бускетса, Альбы и Артура. На этот раз у них тоже кадровые проблемы: вероятно, не сыграет Суарес, остаются вопросы по другим игрокам атаки.



Понятно, что ставить против Месси не всегда разумно — Лео в нынешней форме способен решать и не такие финалы, но в целом можно тут взять фору +1 на «Валенсию». У «Барсы» есть сложности с позиционными атаками, она вполне уязвима для контратак, ну и фактор настроения и эмоционального состояния надо учитывать. Сильно тут точно рисковать не нужно, но поставить Ф2(+1) для интереса вполне можно. Но надо быть готовым к тому, что Месси все нам тут испортит».