ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Евгения Ловчева на матч 30-го тура РПЛ
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 ЦСКА – «Крылья Советов». Игра состоится 26 мая. Начало — в 14:00 мск.
Ставка: ЦСКА выиграет всухую за 2.05.
«ЦСКА борется за 4-е место, которое дает право сыграть на групповом этапе в Лиге Европы, а не начинать еврокубковую кампанию с 3-го квалификационного раунда. «Армейцы» отстают от «Спартака» на 1 балл, и еще есть шансы опередить красно-белых.
«Крылья» — команда, которая не выставляет «автобус» у своих ворот. И ЦСКА это только на руку, поскольку будет больше пространства. Думаю, команда Гончаренко в этом матче выиграет всухую», — сказал Ловчев.
- 26 мая 2019
-
08:00
- 25 мая 2019
-
22:44
-
20:00
-
19:30
-
19:23
-
19:00
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:20
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
Партнерский контент