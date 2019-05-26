ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Евгения Ловчева на матч 30-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 ЦСКА – «Крылья Советов». Игра состоится 26 мая. Начало — в 14:00 мск.



Ставка: ЦСКА выиграет всухую за 2.05.



«ЦСКА борется за 4-е место, которое дает право сыграть на групповом этапе в Лиге Европы, а не начинать еврокубковую кампанию с 3-го квалификационного раунда. «Армейцы» отстают от «Спартака» на 1 балл, и еще есть шансы опередить красно-белых.



«Крылья» — команда, которая не выставляет «автобус» у своих ворот. И ЦСКА это только на руку, поскольку будет больше пространства. Думаю, команда Гончаренко в этом матче выиграет всухую», — сказал Ловчев.