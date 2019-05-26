«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Александра Шмурнова на матч 30-го тура РПЛ

Комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 30-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак».



Ставка: «Спартак» победит за 1.79



«Отправлюсь в Оренбург комментировать матч последнего тура РПЛ “Оренбург” — “Спартак”. Чувства, скорее, сдержаннные, нежели мощные. Одно дело — играть в середине сезона, когда обе команды бьются за определенные задачи, и другое — на финише, когда задача есть только у “Спартака”, да и то не очень привлекательная: всего лишь борьба за четвёртое место. А у “Оренбурга” вообще задачи нет.



Тем не менее жду, что хозяева смогут показать настоящее достоинство своей игры и матч получится открытым. Это произойдёт, если “Оренбург” не станет действовать от обороны. Вообще, “Спартаку” вредно постоянно владеть мячом. У красно-белых идёт игра на быстрых выпадах. И если “Оренбург” предоставит им такие выпады, особенно если “Спартак” вдруг поведёт в счете, то у москвичей будут хорошие шансы на три очка.



“Спартак”, скорее, выиграет этот матч, потому что оказаться выше ЦСКА в турнирной таблице — ориентир более важный, чем у “Оренбурга”, у которого осталось несколько часов до отпуска. Возьму на себя смелость и поставлю на победу гостей».