ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Юрия Розанова на матч 30-го тура РПЛ
Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 ЦСКА — «Крылья Советов». Встреча состоится 26 мая. Начало — в 14:00 мск.
Ставки: ЦСКА победит за 1.37, гол «Крыльев Советов» за 1.97.
«Ситуация в миниатюре. «Крыльям Советов» ведь все равно играть переходку, так что победа ЦСКА в этом матче выглядит более вероятной. Но самарцы практикуют игру агрессивную, а оборона ЦСКА на финише смотрится довольно дырявой. Поэтому победа победой, а гол гостей, по крайней мере один, — на это ставлю без особых раздумий».
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