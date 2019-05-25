Букмекеры оценили ставки на счёт в матче Канада — Чехия на ЧМ-2019 по хоккею
25 мая сборные Канады и Чехии сыграют в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею. Букмекеры оценили шансы команд сыграть в решающем матче турнира.
Сделать ставку на то, что в финал выйдет сборная Канады, можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 59% вероятности. Поставить на то, что в этой паре сильнее окажется Чехия, можно за 2.35, что соответствует вероятности 41%.
По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — 2:2 (коэффициент 12.00). Также, по мнению букмекеров, вероятен счёт 3:3 (14.0) и 3:2 в пользу канадцев (16.50).
Следом идёт победа канадцев — 4:1 (17.0) и 3:1 (17.50). Победа «кленовых листьев» со счётом 4:2 оценена коэффициентом 18.50.
В финале победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии России и Финляндии.
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