«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 30-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Спартак» в 30-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 26 мая, на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
Прогноз: обе забьют за 1.85.
«Непростой матч в плане прогноза. «Спартаку» необходимо побеждать, чтобы напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы. Но обыграть нынешний «Оренбург» без Луиса Адриано и Фернандо на искусственном поле будет очень и очень сложно.
Честно говоря, давать прогноз на эту игру невероятно опасно. Я бы, может, сыграл 1X за коэффициент выше двойки. Не вижу, в чём «Оренбург» уступает «Спартаку», если посмотреть на то, как играли красно-белые с «Уфой» или «Крыльями». Хотя вроде бы игра давалась, можно было забить больше.
Я бы сыграл здесь «обе забьют». У «Оренбурга» есть проблемы в обороне, но у него очень хорошая атака, есть интересные исполнители. Ну и редкий случай, когда «Оренбург» дома кому-то не забивает. Он пользуется своим искусственным полем, пользуется тем, что соперник к нему не может приспособиться долгое время.
Кое-как «Спартак», может быть, и воткнёт гол в ворота «Оренбурга», но в свои ворота наверняка пропустит. «Крылья» забили, а «Уфа», «Урал» чудом не забили. «Обе забьют» — интересный вариант за 1,85».
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