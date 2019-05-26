«Динамо» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч 30-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» — «Арсенал» в 30-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 26 мая, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.



Прогноз: обе забьют за 1.97.



«Московские динамовцы наконец-то сыграют на новом стадионе — «ВТБ Арена» в Петровском парке. С тульским «Арсеналом». В этом матче никому ничего не надо. «Динамо» уже сохранило прописку в Премьер-Лиге. Тула закрепилась на шестом месте и официально сыграет в еврокубках после того, как «Локомотив» выиграл Кубок России.



Придет достаточно много болельщиков, которые соскучились по стадиону. Больше 10 лет динамовские болельщики ждали. Химки — это замечательно, но туда ехать далеко, выбираться оттуда непросто. Это многих отпугивало. Думаю, сейчас тысяч 20 придет или даже больше. В хорошую погоду на хорошем газоне команды могут показать яркую, результативную игру, тем более результат не довлеет. Жду забитых мячей.



Можно было бы сыграть «тотал больше 2 мячей с расходом» за 1,65. Интересно было рассмотреть вариант «обе забьют». Коэффициент 1,97, а у обеих команд хорошие исполнители в атаке. Я бы остановился именно на нем. Ну а дальше смотрите сами: можно даже сыграть «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 2,59».