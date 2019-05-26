«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Алексея Андронова на матч 30-го тура РПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Рубин» в 30-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в воскресенье, 26 мая, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре.
Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1,5) мяча за 2.05.
«Матч, в котором «Краснодар» будет провожать некоторых своих игроков. Это уже становится привычным. Домашняя игра. Чествование. Благодарность от зрителей за интересный, тяжелый сезон. И футболисты, думаю, захотят публику отблагодарить.
«Рубин» же в таком состоянии сейчас, что совсем уже не соперник «Краснодару». Ну и плюс «Краснодар» должен постараться сделать все, что от него зависит, дабы побороться за второе место. Не сомневаюсь в победе «Краснодара». Все у него есть для этого. Хороший футбол команда показывает в конце сезона. Ну и фактор своего поля, разумеется, тоже играет роль. Мой выбор — победа «Краснодара» с форой (-1,5) мяча», — сказал Андронов.
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