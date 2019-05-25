Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть бронзу на ЧМ-2019 по хоккею

Матч за третье место ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Чехии состоится завтра, 26 мая. Начало поединка — в 16:45 мск. Букмекеры оценили шансы команд.
Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.48. Это примерно 65% вероятности. Сделать ставку на сборную Чехии можно за 5.50 (18%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.40 (17%).
Вероятность победы россиян с учётом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.32. На чехов можно сделать ставку за 3.58.
Россияне с минимальным счётом уступили команде Финляндии — 0:1. Единственную шайбу записал на свой счёт Марко Анттила, отличившийся на 51-й минуте встречи. Его ассистентами выступили Хенри Йокихарью и Йоэль Кивиранта.
Чехи разгромно проиграли канадцам — 1:5. Не помогла даже замена голкипера в ходе матча. Голами у североамериканцев отметились Марк Стоун, Дарнелл Нурс, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис и Тома Шабо. Единственную шайбу в составе чешской сборной забросил Томаш Зогорна.
- 25 мая 2019
-
22:44
-
20:00
-
19:30
-
19:23
-
19:00
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:20
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20