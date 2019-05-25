Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть бронзу на ЧМ-2019 по хоккею

Матч за третье место ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Чехии состоится завтра, 26 мая. Начало поединка — в 16:45 мск. Букмекеры оценили шансы команд.

Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.48. Это примерно 65% вероятности. Сделать ставку на сборную Чехии можно за 5.50 (18%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.40 (17%).



Вероятность победы россиян с учётом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.32. На чехов можно сделать ставку за 3.58.

Россияне с минимальным счётом уступили команде Финляндии — 0:1. Единственную шайбу записал на свой счёт Марко Анттила, отличившийся на 51-й минуте встречи. Его ассистентами выступили Хенри Йокихарью и Йоэль Кивиранта.



Чехи разгромно проиграли канадцам — 1:5. Не помогла даже замена голкипера в ходе матча. Голами у североамериканцев отметились Марк Стоун, Дарнелл Нурс, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис и Тома Шабо. Единственную шайбу в составе чешской сборной забросил Томаш Зогорна.