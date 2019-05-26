Во сколько играют Россия — Чехия, где смотреть и каков прогноз

Сегодня, 26 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче за третье место на чемпионате мира — 2019 встретятся сборные России и Чехии. Начало — в 16:45 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

Россияне в полуфинале с минимальным счётом уступили команде Финляндии — 0:1. Единственную шайбу записал на свой счёт Марко Анттила на 51-й минуте встречи. Ассистентами выступили Хенри Йокихарью и Йоэль Кивиранта.



Чехи проиграли канадцам с разгромным счётом — 1:5. Не помогла даже замена голкипера в ходе матча. У североамериканцев голы на счету Марка Стоуна, Дарнелла Нурса, Пьер-Люка Дюбуа, Кайла Турриса и Тома Шабо. Единственную шайбу в составе чешской сборной забросил Томаш Зогорна.