Россия — Чехия: прогноз «Чемпионата» на матч за третье место ЧМ-2019 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч за третье место чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии.



Ставка: победа России с форой "-2" за 2.21.



«Бронзу будем разыгрывать с Чехией, которая бодро начала, а затем безропотно покорилась сборной Канады. Уже к 26-й минуте счёт был 3:0, и всё стало понятно. Подопечные Милоша Ржиги знают своё дело и планку держат, но у «Красной машины» есть сразу два весомых преимущества.



Прежде всего — состав, по подбору игроков сборная России сильнее во всех линиях. А по уровню организации чехи Финляндии уступают. И второе — лишние 4 часа отдыха. Матч с Канадой завершился в 22:30 мск, а уже в 16:45 надо играть за третье место. 18 часов на восстановление — это маловато. Так что П1 с форой "-1,5" за 1.94 — нормально.



Также стоит учитывать, что матчи за бронзу часто бывают результативными. Это логично: давления гораздо меньше, а потому закрываться на все пуговицы не нужно, можно смело поработать на статистику. Кроме того, в таких ситуациях часто дают практику резервным вратарям. На предыдущих ЧМ встречи за третью строчку заканчивались так: 4:1, 5:3, 7:2.



Вариантов несколько. Классический ТБ 5,5 шайбы за 1.75, смелые П1 + ТБ 5,5 шайбы за 2.40 или даже авантюрные ТБ 1,5 шайбы в каждом периоде за 4.60 и ТБ 2,5 шайб каждой команды за 3.40. Мы рассчитываем на что-то в духе 4:2 или 5:3».

Россия — Чехия. Прогноз: «красная машина» заберёт бронзу ЧМ-2019 У сборной России есть сутки, чтобы пережить сегодняшний кошмар и взять медали.