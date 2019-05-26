Букмекеры оценили ставки на счёт в матче Россия — Чехия на ЧМ-2019 по хоккею

Матч за третье место ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Чехии состоится завтра, 26 мая. Начало поединка — в 16:45 мск. Букмекеры оценили шансы команд.



Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.48. Это примерно 65% вероятности. Сделать ставку на сборную Чехии можно за 5.50 (18%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.40 (17%).

По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — ничья 2:2 (коэффициент 13.00). Также, по мнению букмекеров, вероятен счёт 3:3 (13.75) и 4:1 в пользу россиян (15.0).



Следом идёт победа россиян 5:2 (16.25) и 4:2 (18.00). Счёт 3:2 в пользу сборной России оценен коэффициентом 20.50.

Россияне с минимальным счётом уступили команде Финляндии — 0:1. Единственную шайбу записал на свой счёт Марко Анттила, отличившийся на 51-й минуте встречи. Его ассистентами выступили Хенри Йокихарью и Йоэль Кивиранта.