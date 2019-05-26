Во сколько играют Канада — Финляндия, где смотреть финал ЧМ-2019 и какой прогноз

Финальный матч ЧМ-2019 между сборными Финляндии и Канады состоится в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы сегодня, 26 мая. Начало поединка — в 21:15 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Первом канале.

Финны в полуфинале оказались сильнее сборной России, выиграв со счётом 1:0. Единственную шайбу записал на свой счёт Марко Анттила, отличившийся на 51-й минуте встречи. Его ассистентами выступили Хенри Йокихарью и Йоэль Кивиранта.



Канадцам победа в своём полуфинале досталась намного легче. Они обыграли сборную Чехии со счётом 5:1. Голами отметились Марк Стоун, Дарнелл Нурс, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис и Тома Шабо. Единственную шайбу в составе чешской сборной забросил Томаш Зогорна.