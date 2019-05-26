Букмекеры оценили ставки на счёт в финале ЧМ-2019 по хоккею Канада — Финляндия

Финальный матч ЧМ-2019 между сборными Финляндии и Канады состоится в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы сегодня, 26 мая. Начало поединка — в 21:15 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Первом канале.
Сделать ставку на то, что чемпионат выиграет сборная Канады, можно с коэффициентом 1.49. Это примерно 64% вероятности. Поставить на то, что в этой паре сильнее окажется Финляндия, можно за 2.74, что соответствует вероятности 36%.
По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — 2:2 (коэффициент 11.00). Также, по мнению букмекеров, вероятен счёт 3:3 (15.0) и 4:1 в пользу канадцев (15.25).
Следом идёт победа канадцев — 3:1 (15.50), 3:2 (16.75) и 2:1 (18.25). Победа «кленовых листьев» со счётом 4:2 оценена коэффициентом 18.50.
- 26 мая 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 25 мая 2019
-
22:44
-
20:00
-
19:30