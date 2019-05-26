Букмекеры оценили ставки на счёт в финале ЧМ-2019 по хоккею Канада — Финляндия

Финальный матч ЧМ-2019 между сборными Финляндии и Канады состоится в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы сегодня, 26 мая. Начало поединка — в 21:15 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на Первом канале.

Сделать ставку на то, что чемпионат выиграет сборная Канады, можно с коэффициентом 1.49. Это примерно 64% вероятности. Поставить на то, что в этой паре сильнее окажется Финляндия, можно за 2.74, что соответствует вероятности 36%.



По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — 2:2 (коэффициент 11.00). Также, по мнению букмекеров, вероятен счёт 3:3 (15.0) и 4:1 в пользу канадцев (15.25).



Следом идёт победа канадцев — 3:1 (15.50), 3:2 (16.75) и 2:1 (18.25). Победа «кленовых листьев» со счётом 4:2 оценена коэффициентом 18.50.