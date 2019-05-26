Канада — Финляндия: прогноз «Чемпионата» на финал ЧМ-2019 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на финал чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Финляндии.



Ставка: победа Канады с форой "-1" за 2.19.



«Переоценивать разгром чехов не стоит, и всё же состав у подопечных Алена Виньо сильнее. А недонастроиться на Суоми после поражения в группе и их последних результатов практически нереально. Финны уже победили три лучшие команды ЧМ-2019 по уровню индивидуального таланта (Россия, Канада, Швеция) и дотащили до овертайма США с несколькими элитными форвардами. Топ-сборные — их конёк.



На стороне хозяев (помимо состава) ещё два фактора. Первый — сборная Финляндии дошла до финала благодаря налаженному форчекингу, при котором чужие хоккеисты постоянно находятся под давлением и не могут долго выцеливать передачу. Суоми способны душить и давить с высокой интенсивностью не 5-10 минут, а заметно дольше.



Во многом за счёт этого они и прошли Россию. Но такой стиль крайне энергозатратен, а на отдых было около 25 часов. Финны втроём бросались под шайбу, терпели и находились в напряжении до последней секунды. Сил да эмоций после такого может не хватить — слишком много было оставлено вчера. А вот Канада, хоть и играла в полуфинале на четыре часа позже, уже к середине второго периода перешла на круиз-контроль.



И второе. Североамериканцы, в отличие от России, при необходимости могут упростить игру и отказаться от лишней эффектности. Вбросить шайбу в зону и от души за неё побороться они умеют. Кроме того, «кленовые листья» лучше в битвах на пятачке, а этот компонент напрямую влияет на жизнеспособность финнов.



В общем, П1 за 1.89 или П1 с форой "-1" за 2.19 выглядят здорово. ИТМ 2 шайбы Финляндии за 2.00 — по вкусу. Набросами на ворота и накатыванием на пятак канадцев не удивишь. Можно даже подумать о ставке «финны забьют ровно одну шайбу» за 3.90».

Канада — Финляндия. Прогноз: «кленовые листья» учтут ошибки сборной России Финны уже обыгрывали Канаду на ЧМ-2019.