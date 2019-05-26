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Россия — Чехия: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч за 3-е место ЧМ-2019

Россия — Чехия: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч за 3-е место ЧМ-2019
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В матче за 3-е место на ЧМ-2019 по хоккею встретятся сборные России и Чехии. Букмекеры оценивают шансы россиян выше: поставить на победу команды Ильи Воробьёва в основное время можно с коэффициентом 1.48. Это примерно 65% вероятности. Сделать ставку на сборную Чехии можно за 5.50 (18%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.40 (17%).

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Матч Россия — Чехия стартует сегодня, 26 мая, в 16:45 мск. В полуфинале Россия уступила Финляндии (0:1), а Чехия потерпела поражение от Канады (1:5).

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