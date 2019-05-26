Россия — Чехия: прогноз Александра Кожевникова на матч за 3-е место ЧМ-2019

Двукратный олимпийский чемпион заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч за 3-е место чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными России и Чехии. Игра состоится сегодня, 26 мая, в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.



Ставка: победа России в основное время за 1.50.



«Поставлю на наших. Хотя бы бронзу брать мы обязаны. Сборная России выиграет в одну шайбу. Да, финнам проиграли. Ну и что? Может, хоть теперь какие-то выводы сделают. Это хоть и маловероятно, но тем не менее. Финны играли скучно, но счет на табло. Залетела одна — и ты в финале. Они ждали своего момента и дождались.



У нас звезды в команде. Шарашат по углам и дают интервью, что финны не играли вообще. Играли они грамотно, наших загасили. Нам в команде надо всю структуру поменять. Один человек не может править, да и тренер у нас странный. В том году с молодыми не смог, сейчас — со звездами. Вот ситуация: 5 минут осталось до конца матча. Выпусти молодежь, сделай два звена. Выпусти Андронова и Телегина. Они на ворота могут лезть, а в итоге команда играла тупо в пасик», — сказал Кожевников.