Канада — Финляндия: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек сделал прогноз на финальный матч чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Канады и Финляндии. Игра состоится сегодня, 26 мая, и начнётся в 21:15 мск.



Ставка: победа Канады в основное время за 1.85.



«Чемпионат начинался с матча Финляндии против Канады, им и закончится. На этот раз сыграют уже в Братиславе.



Финляндия выиграла в полуфинале всего 1:0, но могло всё закончиться и по-другому. Я никак не мог предположить, что Россия не забьёт. Конечно, Ялонен очень здорово выстроил игру команды. Выбрал нужных игроков под свою тактику. У финнов хороший вратарь, но россияне не так много проблем ему доставили на протяжении всего матча. Финны не давали времени россиянам проводить комбинации, очень здорово катались. Казалось, что они вшестером играют. Как только россиянин был с шайбой, с ним тут же было два игрока сборной Финляндии. Финны очень здорово сыграли в обороне против России и практически не удалялись. Дали только раз сыграть в большинстве россиянам.



Но канадцы против чехов показали, что они прекрасно забивают и в равных составах. Канадцы забивали очень легко. Нельзя сказать, что наш вратарь стоял плохо, но ничего в него не попало. Он не ошибался, но и не выручал. У канадцев вратарь стоял здорово, ловил всё. Чехия создала много моментов, больше, чем канадцы, но мастерство в конце броска было на стороне канадцев. Можно сказать, что шайбы канадцев были случайные, но канадцы знают и умеют так забивать. Это сила канадцев, и они её показали против нас. И покажут в этом матче.



У канадцев игра была хоть и позже, но полегче. Мне кажется, финны два дня подряд не смогут сыграть такую динамическую игру на таких скоростях. И финнам очень тяжело даются заброшенные шайбы. Вообще, мне казалось, что финнов, несмотря на очень хорошую тактику, надолго не хватит. Даже перед полуфиналами я их ставил на четвёртое место.



У канадцев все игроки НХЛ, не суперзвёзды, но все игроки мирового класса. Играют тактически хорошо, перед воротами, они ждут и ищут моменты, чтобы быстро атаковать, очень здорово бросают. Они с юношей тренируются и так играют. Если бы у канадцев было столько моментов в полуфинале, сколько у чехов, то мы бы проиграли 1:10.



Думаю, что канадцы выиграют в основное время. Они очень хорошо используют свои моменты, умеют забивать. Чемпионом станет Канада», — сказал Вуйтек.