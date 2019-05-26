Клиент букмекера проиграл 2 млн рублей по ставке на Россию в полуфинале ЧМ-2019

Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 2 млн рублей на то, что сборная России в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею победит команду Финляндии в основное время матча. Коэффициент такого исхода составил 1.45.



Первые два периода завершились без заброшенных шайб. Несмотря на преимущество России, финны смогли навязать команде Ильи Воробьёва свою игру и реализовали один из немногочисленных моментов в 3-м игровом отрезке. Шайбу на 51-й минуте встречи забросил нападающий Марко Анттила.



Финальный штурм россиян эффекта не дал, сборная Финляндии победила и вышла в финал ЧМ-2019, где встретится с Канадой. А клиент букмекера потерял 2 млн рублей, его ставка не сыграла.



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