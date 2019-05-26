Букмекеры оценили шансы России выиграть ЧМ-2020 по хоккею

Вчера, 25 мая, сборная России проиграла в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею команде Финляндии. Сегодня хоккеисты из страны Суоми сыграют с Канадой в финале. Букмекеры же открыли приём ставок на итоги ЧМ-2020.
Сделать ставку на сборную России можно с коэффициентом 2.50. Это соответствует вероятности 30% В числе главных претендентов также Канада и Швеция, поставить на их успех можно соответственно за 3.74 (20%) и 4.98 (15%).
Шансы сборной Финляндии аналитики оценили коэффициентом 8.00 (9%). Поставить на США можно за 9.00 (8%), а на Чехию — за 11.50 (6,5%). Вероятность победы Швейцарии составляет 2,5% и оценивается экспертами коэффициентом 31.00. Шансы остальных команд не превышают 1%.
84-й чемпионат мира по хоккею пройдёт с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии, в Цюрихе и Лозанне.
- 26 мая 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 25 мая 2019
-
22:44
-
20:00
-
19:30