Букмекеры оценили шансы России выиграть ЧМ-2020 по хоккею

Вчера, 25 мая, сборная России проиграла в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею команде Финляндии. Сегодня хоккеисты из страны Суоми сыграют с Канадой в финале. Букмекеры же открыли приём ставок на итоги ЧМ-2020.



Сделать ставку на сборную России можно с коэффициентом 2.50. Это соответствует вероятности 30% В числе главных претендентов также Канада и Швеция, поставить на их успех можно соответственно за 3.74 (20%) и 4.98 (15%).



Шансы сборной Финляндии аналитики оценили коэффициентом 8.00 (9%). Поставить на США можно за 9.00 (8%), а на Чехию — за 11.50 (6,5%). Вероятность победы Швейцарии составляет 2,5% и оценивается экспертами коэффициентом 31.00. Шансы остальных команд не превышают 1%.



84-й чемпионат мира по хоккею пройдёт с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии, в Цюрихе и Лозанне.