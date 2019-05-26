Эксперты назвали ставки россиян на матч ЧМ-2019 Россия — Чехия

Матч за 3-е место ЧМ-2019 по хоккею Россия — Чехия начнётся сегодня, 26 мая, в 16:45 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



94% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу России, 5% — на Чехию, 1% — на ничью в основное время.



На то, что команды забросят как минимум 6 шайб, поставлено 76% объёма рынка при коэффициенте 1.65. 24% приходится на то, что в матче будет меньше 6 шайб. Коэффициент этого исхода — 2.25.



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу России. На этот исход поставлено 50% всех денег, принятых на матч. Также популярны ставки на успех России с учётом овертайма и буллитов (15%), на победу Чехии в основное время (7%), победу россиян минимум в 2 шайбы (6%) и на то, что в матче будет минимум 6 шайб (2%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 301 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу России с разницей минимум в 2 шайбы с коэффициентом 1.75.



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