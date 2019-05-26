Россия — Чехия: прогноз Валерия Каменского на матч за 3-е место ЧМ-2019

Олимпийский чемпион Валерий Каменский дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Чехии. Встреча начнётся в 16:45 мск 26 мая.



Ставка: победит команда, забившая 1-й гол за 1.85.



«Все в одинаковых условиях: и чехи проиграли, и наши проиграли. Поэтому нельзя говорить, что кому-то будет тяжелее. Единственное, что можно сказать, — кто первый забьет, кто первый «почувствует игру», тот и победит», — сказал Каменский.



В полуфинале сборная России уступила команде Финляндии (0:1), пропустив решающую шайбу в середине 3-го периода, а Чехия проиграла Канаде (1:5).



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