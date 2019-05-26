Россия — Чехия: прогноз Фёдора Канарейкина на матч ЧМ-2019 по хоккею
Заслуженный тренер России Федор Канарейкин дал прогноз на матч чемпионата мира — 2019 по хоккею между сборными России и Чехии. Встреча в Братиславе начнётся в 16:45 мск 26 мая.
Ставка: победа сборной России в основное время за 1.50.
«Все мы ждали финала с участием сборной России, но финны нас туда не пустили. Обидно конечно, тем более что состав у нашей команды очень сильный. Теперь предстоит матч за бронзу. На него игроки должны собраться и доказать, что осечка с финнами — досадная случайность.
Бронзовая медаль, как говорится, тоже медаль, а потому за нее нужно побороться. С чехами будет проще, чем с финнами. Тем не менее игроки должны забыть матч группового турнира с ними», — сказал Канарейкин.
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