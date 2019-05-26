Букмекеры оценили шансы Фёдора Смолова перейти в «Вест Хэм Юнайтед»

По мнению аналитиков, переход игрока сборной России Фёдора Смолова в английский «Вест Хэм Юнайтед» с учётом аренды до 1 августа 2019 года практически исключён.

Если нападающий «Локомотив» окажется в стане «молобойцев», то сыграет ставка за 10.0 (вероятность 9%). Обратное развитие событий оценено коэффициентом 1.02 (91%).

В нынешнем сезоне РПЛ Смолов принял участие в 24 матчах (19 — в основном составе), в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. В последние годы СМИ активно сватали Фёдора в «Вест Хэм» и некоторые другие зарубежные клубы, а сам нападающий заявлял о своём желании перебраться в АПЛ.

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