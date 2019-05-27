Эксперты оценили шансы стадиона «Спартака» принять финал ЛЕ в ближайшие 5 лет

Финал Лиги Европы сезона-2018/19 пройдёт в азербайджанском городе Баку, а в 2020 году трофей разыграют в Гданьске (Польша).



Места проведения главных матчей турнирах в последующие пять лет ещё неизвестны, но одним из них может стать «Открытие Арена» в Москве.



Букмекеры принимают ставки на то, что финал Лиги Европы пройдёт на домашнем стадионе московского «Спартака» в ближайшие пять лет, начиная с сезона-2020/21 и заканчивая розыгрышем трофея в 2025 году. Если УЕФА примет решение о проведении решающего поединка турнира на «Открытие Арене», то сыграет ставка за 10.00 (вероятность 9,5%). Обратный вариант аналитики оценили коэффициентом 1.05 (90,5%).



Ранее на стадионе «Открытие Арена» прошли матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.



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