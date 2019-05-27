Букмекеры назвали шансы Дьяченко победить С. Уильямс в 1-м круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 27 мая, на «Ролан Гаррос»—2019 в матче 1-го круга сыграют 10-я сеяная американка Серена Уильямс и россиянка Виталия Дьяченко. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.
Поставить на победу Уильямс в матче можно с коэффициентом 1.12. Это соответствует вероятности 82%. Сделать ставку на Дьяченко можно за 5.30 (18%).
Вероятность того, что в матче будет как минимум 19 геймов, аналитики оценили коэффициентом 1.85. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что во встрече будет меньше 19 геймов.
По оценке экспертов, наиболее вероятный исход матча — победа американской теннисистки в двух сетах. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 1.33.
Победитель матча во 2-м круге сыграет с сильнейшей в противостоянии словенки Далилы Якупович и японки Куруми Нары.
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