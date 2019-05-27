Звонарёва — Большова-Задойнова: котировки на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 27 мая, на «Ролан Гаррос»—2019 в матче 1-го круга сыграют росиянка Вера Звонарёва и представительница Испании Алёна Большова-Задойнова. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.
Поставить на победу Звонарёвой в матче можно с коэффициентом 1.75. Это соответствует вероятности 52%. Сделать ставку на испанку, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, можно за 1.95 (48%).
Вероятность того, что в матче будет как минимум 22 гейма, аналитики оценили коэффициентом 1.95. С коэффициентом 1.75 можно сделать ставку на то, что во встрече будет меньше 22 геймов.
По оценке экспертов, наиболее вероятный исход матча — победа российской теннисистки в двух сетах. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 2.60.
Победитель матча во 2-м круге сыграет с сильнейшей в противостоянии словенки Каи Юван и Сораны Кырсти из Румынии.
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