«Астон Вилла» — «Дерби Каунти»: прогноз Ильи Казакова на матч за выход в АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал плей-офф Чемпионшипа сезона-2018/19 «Астон Вилла» — «Дерби Каунти».
Ставка: обе забьют за 1.79.
«Ставлю на 1:1, на то, что обе команды забьют. И что это низовая игра, потому что всё-таки «Астон Вилла» — не самая результативная команда, а «Дерби», на мой взгляд, неплохо играет на выезде в этом сезоне против сильных соперников. Потому что финал, проходящий на «Уэмбли», — это выездная игра, пусть и для обеих команд.
Поэтому ничья, 1:1 и тотал меньше. А кто попадёт в АПЛ, будет решено уже за пределами основного времени», — сказал Казаков.
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