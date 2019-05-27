«Астон Вилла» — «Дерби Каунти»: прогноз Александра Елагина на финал Чемпионшипа

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на финал плей-офф Чемпионшипа сезона-2018/19 «Астон Вилла» — «Дерби Каунти».
Ставка: обе забьют за 1.78.
«27 мая на «Уэмбли» пройдёт финал плей-офф Чемпионшипа за третью путёвку в Премьер-лигу. Сыграют «Дерби Каунти» и «Астон Вилла». «Дерби Каунти» в седьмой раз играет в плей-офф. В шести предыдущих случаях они трижды пробивались в финал, но только один раз смогли пробиться в АПЛ. И вот четвёртый финал, теперь под руководством легенды «Челси» Фрэнка Лэмпарда.
«Астон Вилла» доходит до финала уже второй год подряд. В 2018-м они на «Уэмбли» уступили «Фулхэму» 0:1, не сумев вернуться в АПЛ. В нынешнем сезоне «Астон Вилла» дважды разбивала в пух и прах «Дерби Каунти» — 3:0 в Дерби и 4:0 в Бирмингеме.
В полуфинале «Дерби» прошли «Лидс», а «Астон Вилла» с величайшим трудом одолела «Вест Бромвич». Фаворита назвать крайне сложно, поэтому я предлагаю поставить на то, что обе команды забьют», — сказал Елагин.
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