Аналитики оценили вероятность продления контракта ЦСКА с Аланом Дзагоевым

По мнению аналитиков, шансы Алана Дзагоева продолжить карьеру в стане «армейцев» достаточно велики. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев уже сообщал, что клуб ведёт переговоры с полузащитником о продлении соглашения, но существенную роль могут сыграть условия, предлагаемые красно-синими.



В прошедшем сезоне РПЛ Дзагоев из-за различных повреждений принял участие лишь в 7 матчах, в которых не отметился забитыми мячами и отдал 1 голевую передачу. Тем не менее букмекеры считают, что один из опытнейших игроков ЦСКА продолжит карьеру в составе «армейцев».



Сделать ставку на то, что до 1 июля 2019 года Алан подпишет с «армейцами» новое соглашение, можно за 1.50 (вероятность 62%). Поставить на то, что стороны не придут к соглашению, можно с коэффициентом 2.40 (38%).



Дзагоев выступает за ЦСКА с 2007 года. За время в московском клубе хавбек успел завоевать 11 трофеев. Среди них — три титула чемпиона России, а также четыре Кубка и Суперкубка страны. Недавно 28-летний футболист заявлял о желании выступать в ЦСКА до конца карьеры.



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