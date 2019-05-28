Остапенко — Азаренко: прогноз «Чемпионата» на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»-2019 между белорусской теннисисткой Викторией Азаренко и Еленой Остапенко из Латвии. Встреча начнётся ориентировочно в 14:00 мск 28 мая.



Ставка: Остапенко выиграет как минимум 9 геймов за 1.86.



«Виктория Азаренко провалила старт сезона, но в последние два месяца дела пошли на лад. Сперва удалось дойти до финала в Монтеррее (по пути выбила Павлюченкову и Кербер), затем случилась победа над Каролиной Плишковой в Штутгарте. А на десерт состоялся турнир в Риме, где Азаренко расправилась со Свитолиной и Мугурусой, после чего попила крови всё у той же Плишковой.



По такой игре Виктории многие успели соскучиться, а потому в Париже от неё можно было ожидать хорошего выступления. Но скромный рейтинг и неудачная жеребьёвка всё испортили: Елена Остапенко в первом круге и Наоми Осака во втором — это самое настоящее невезение. Даже выход в третий круг станет однозначным успехом.



Остапенко — неприятный соперник, но она по-прежнему не может преодолеть кризис. Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года сильно просела в чемпионской гонке (а ведь чуть больше года назад была пятой) и никак не может обрести себя. В этом сезоне она ни разу не проходила дальше третьего круга, хотя до июня осталось меньше недели.



Друг с другом соперницы не встречались ни разу. Перевес котировок в сторону теннисистки из Беларуси удивляет: текущая форма у Азаренко, разумеется, получше, вот только давать 1.28 на её победу — это перебор. Шансы Остапенко и впрямь ниже, но оценивать её на уровне спортсменки из второй сотни точно не стоит.



Елена любит грунт и уже не раз на нём удивляла. Поскольку Азаренко не отличается стабильностью, лёгкую победу она вряд ли одержит. ИТБ 8,5 гейма Остапенко за 1.86, Остапенко выиграет как минимум один сет за 2.11, ТБ 19,5 гейма за 1.86 — мы бы выбирали что-то из этого. Можно даже взять победу Азаренко в трёх сетах за 4.45».

Остапенко — Азаренко, Соболенко — Цибулкова. Прогноз на «Ролан Гаррос»-2019 Две ставки на дебютные матчи теннисисток из Беларуси в Париже.