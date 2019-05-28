Остапенко — Азаренко: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Елена Остапенко — Виктория Азаренко в 1-м круге «Ролан Гаррос», проходящего в Париже. Поединок состоится сегодня, 28 мая.
Ставка: как минимум 20 геймов в матче за 1.85.
«Еще одна интригующая встреча в стартовом круге «Ролан Гаррос». Да, конечно, Вика Азаренко выглядит явным фаворитом. Она неплохо смотрелась в последнее время, проводила хорошие матчи. В это же время у Алены Остапенко игра не клеилась, она даже снималась с турниров. В общем, не в лучшем состоянии она подходит к турниру «Большого шлема».
Но не думаю, что Азаренко обрадовалась, получив в соперницы по первому кругу Остапенко. Это серьезный игрок, который может собраться и выдать суперматч. Для Остапенко «Ролан Гаррос» особенный турнир, она здесь сотворила чудо два года назад. взяв титул. И настрой у нее будет максимальным, какой бы ни была форма.
Азаренко будет нервничать. Все-таки давно не было больших успехов, да и грунт не очень ей подходит. Так что здесь бы поставила на тотал больше 19,5 гейма. Не верю, что матч закончится очень быстро», — сказала Чакветадзе.
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