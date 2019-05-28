Хачанов — Штебе: прогноз «Чемпионата» на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»—2019 между 10-м сеяным россиянином Кареном Хачановым и Седриком-Марселом Штебе из Германии. Встреча начнётся ориентировочно в 16:00 мск сегодня, 28 мая.



Ставка: меньше 29 геймов в матче за 1.91.



«Седрик-Марсель Штебе очень много пропустил из-за травмы, попасть на турнир такого ранга ему помог только «специальный рейтинг», который даётся получившему тяжёлую травму игроку.



Иначе Штебе бороздил бы просторы низкорейтинговых турниров, ведь в 2019 году он не выиграл ни одного матча. А прошлый сезон из-за проблем со здоровьем пропустил почти целиком, успев провести по одной игре на турнире в Дохе и на Australian Open. Так и не выиграв, кстати, ни одного сета.



Хачанов тоже не может гордиться своими последними результатами, начало сезона он провалил. Россиянин проиграл 7 из 10 последних матчей, хотя с переходом на грунт дело пошло на лад. Сейчас у него вполне достойные три победы в пяти поединках, а оба поражения нанёс Фернандо Вердаско в решающих партиях.



В общем, Карен потихоньку набирает обороты, а благоприятная сетка даёт хорошие шансы на повторение прошлогоднего результата. На «Ролан Гаррос»—2018 он дошёл до четвёртого круга и заставил Александра Зверева отбегать пять партий и один тай-брейк.



Сомневаться в победе 10-го сеяного над находящимся в ужасной форме немцем трудновато, но даже 3-0 по сетам в пользу Хачанова идёт за скучнейшие 1.42. Проверим ТМ 29 гейма за 1.91, найти что-то лучше тут вряд ли удастся».

Миллман — Зверев, Хачанов — Штебе. Прогноз на матчи «Ролан Гаррос»-2019 Три ставки на матчи первого круга в Париже.