«Челси» – «Арсенал»: прогноз Жорди Гратакоса на финальный матч Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на финальный матч Лиги Европы сезона-2018/19 «Челси» – «Арсенал». Матч пройдет 29 мая в Баку.



Ставка: Обамеянг забьёт за 2.40.



«Пожалуй, лучшего финала Лиги Европы нам сложно было ожидать. В Баку сыграют команды топ-класса, с топ-игроками и топ-тренерами. Жду очень яркой и интересной игры.



«Челси» немного штормило по ходу сезона, но конец чемпионата команда провела на отличном уровне. Считаю, что для первого сезона Сарри в команде 3-е место в чемпионате и выход в финал Лиги Европы – очень хороший результат. Для «Челси» очень важно, чтобы к игре поправился Нголо Канте. Именно тройка Жоржиньо – Канте – Азар – ключевая для всей игры команды. Думаю, Азар будет очень стараться выиграть титул, ведь это может быть его последняя игра в клубе.



Сарри всегда любит контролировать мяч, поэтому «Челси» возьмет инициативу в свои руки. Но «Арсеналу» это, пожалуй, только выгодно. Тройка Озил – Обамеянг – Ляказетт великолепно умеет играть в быстрый контратакующий футбол. Это стихия Обамеянга, поэтому я бы поставил на то, что габонский форвард забьет.



Ставлю на победу «Арсенала» в этом матче. Эмери может лучше подстроиться под стиль «Челси», к тому же «Арсеналу» победа, пожалуй, важнее, ведь благодаря этой победе «канониры» выйдут в Лигу чемпионов («Челси» уже и так обеспечил себе участие в ней). И в целом атакующий блок «Арсенала» выглядит сильнее, так как у «Челси» есть явные проблемы с завершителем атак – Игуаин сейчас не в форме», — сказал Гратакос.