«Зенит» — ЦСКА: прогноз Владимира Гомельского на матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА.
Ставка: меньше 168 очков в матче за 1.77.
«Это 3-й матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Счёт 2-0 в пользу ЦСКА. В регулярном сезоне соперники разделили домашние победы — 1:1. Для ЦСКА поездки в Питер уже третий год подряд заканчиваются поражениями. Весьма тревожная традиция.
«Зенит» потерял своего лучшего центра — Рейнольдса, наказанного трёхматчевой дисквалификацией. Однако и без Рейнольдса «Зенит» показал, что намерен сражаться за победу. Во втором матче в Москве тренер гостей Плаза применил очень агрессивную защиту, которую ЦСКА так и не сумел проходить в позиционном нападении. «Зениту» для победы не хватило лишь глубины состава. Думаю, что в 3-й игре «Зенит» вновь будет играть в обороне так же самоотверженно и умело.
У ЦСКА во второй игре был явно низкий процент попаданий, особенно с трёхочковой дистанции. Выручало только то, что процент попаданий с линии штрафного броска был высоким. А фолили зенитовцы часто — такая уж была защита: жёсткая и нацеленная на мяч. ЦСКА уступил и в борьбе за отскоки. Двухдневная пауза поможет игрокам ЦСКА восстановиться физически. Но перебегать «Зенит» вряд ли удастся.
Прогноз: победа ЦСКА с преимуществом менее 7 очков. Общий тотал менее 168 очков», — сказал Гомельский.
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