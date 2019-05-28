«Челси» — «Арсенал»: прогноз Руслана Нигматуллина на финал Лиги Европы

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на финал Лиги Европы сезона-2018/19 «Челси» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» за 3.00.
«Положение наставника «пенсионеров» Маурицио Сарри удивительно. Ходят слухи, что, даже несмотря на исход финала, он не останется в команде. И, притом что он может оказаться ненужным «Челси», говорят об интересе к нему со стороны «Ювентуса». Этот факт не в пользу команды Романа Абрамовича: когда тренера увольняют ещё до конца сезона, это может негативно отразиться на коллективе.
Сила же «Арсенала» как раз в его наставнике. Унаи Эмери выигрывает Лигу Европы почти с такой же регулярностью, с какой Юрий Сёмин выигрывает Кубок России. В этом плане мне в победу «канониров» верится больше.
В этом сезоне соперники уже два раза встречались в чемпионате Англии и обменялись победами на своём поле. «Арсенал» на «Эмирейтс» выиграл 2:0, а «Челси» на «Стэмфорд Бридж» — 3:2.
На первый взгляд, имеет место примерное равенство. Но фактор Эмери, как я уже сказал, может сыграть ключевую роль. На победу «Арсенала» дают хороший коэффициент. Именно на этом и остановлюсь», — сказал Нигматуллин.
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